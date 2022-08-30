ЗАМАНА - Древние египтяне использовали пересохший проток Нила для постройки пирамид

Древние египтяне использовали пересохший проток Нила для постройки пирамид

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30 августа, 2022. Вторник 09:46
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Древние египтяне использовали пересохший проток Нила для постройки пирамид

Французские и египетские исследователи нашли первые доказательства того, что фараоны IV династии Древнего царства построили пирамиды на плато Гиза из-за того, что они находились рядом с близким и удобным для навигации протоком реки Нил. Выводы археологов появились в статье издания PNAS.

Древние египтяне использовали пересохший проток Нила для постройки пирамид
Наука

"Чтобы найти эти свидетельства, нами использовались отложения пыльцы в породах бывшей поймы реки Нил для реконструкции того, как изменялось его течение в окрестностях Гизы на протяжении последних 8 000 лет. Эти замеры выявили, что река обмелела в конце династического периода истории Древнего Египта, но в период правления Хуфу, Хафры и Менкауры данный проток оставался судоходным, что позволяло доставлять по нему стройматериалы", — заявляют авторы статьи. Пирамида Хеопса появилась в середине 3-го тысячелетия до нашей эры по указу фараона Хуфу, одного из правителей 4-й династии Древнего царства.

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