ЗАМАНА - Крупнейшая миграция в истории Земли затронет все живые организмы на планете

Крупнейшая миграция в истории Земли затронет все живые организмы на планете

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23 августа, 2022. Вторник 10:45
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Крупнейшая миграция в истории Земли затронет все живые организмы на планете

Эксперты выявили, что каждый день триллионы зоопланктонов, многие из которых меньше рисового зернышка, дрейфуют под поверхностью океана, а с приходом ночи всплывают вверх и меняют место обитания.

Крупнейшая миграция в истории Земли затронет все живые организмы на планете
Наука

По мере подъема на поверхность к ним присоединяются скопления другого зоопланктона: копеподы, сальпы, криль и личинки рыб. Ночью они находятся у поверхности, но с появлением первых лучей солнца снова уплывают ко дну. По мере того как света на одной территории убавляется, они двигаются с востока на запад через Тихий, Индийский, Южный и Атлантический океаны.

Специалисты называют это «дневной вертикальной миграцией» — это самое большое такое явление на Земле. Как заявляют исследователи, примерно 10 млрд тонн живых существ совершают подобные перемещения ежедневно. Это влияет на многие процессы нашей планеты — на поверхности океана фитопланктон поглощает гигантское число углекислого газа из атмосферы, но большую часть выбрасывает обратно в атмосферу, часто в течение нескольких дней. А мигрирующий зоопланктон выбрасывает углерод в глубине океана, где он может оставаться на протяжении сотен или даже тысяч лет.

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