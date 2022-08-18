В Австралии открыли лабораторию, которая возродит сумчатого волка

Проект состоит из нескольких тяжелых этапов. В начале специалистам необходимо разработать подробный геном вымершего волка и сравнить его с ДНК его ближайшего живого родственника — жирнохвостой сумчатой мыши (Sminthopsis crassicaudata). Далее они возьмут живые половые и стволовые клетки от представителей этого вида и изменят все участки генома, отличающиеся от сумчатого волка. На третьем этапе можно будет сформировать эмбрион, который способна выносить сумчатая мышь. Хоть она заметно меньше взрослого волка, все сумчатые появляются на свет размером с рисовое зернышко. Это значит, что даже сумчатое животное размером с мышь способно стать суррогатной матерью для большого тилацина.