ЗАМАНА - В Австралии открыли лабораторию, которая возродит сумчатого волка

В Австралии открыли лабораторию, которая возродит сумчатого волка

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18 августа, 2022. Четверг 10:12
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В Австралии открыли лабораторию, которая возродит сумчатого волка

Эксперты Университета Мельбурна открыли лабораторию для возрождения тилацина или сумчатого волка (Thylacinus cynocephalus), который вымер примерно столетие назад. Проект финансируется американской компанией Colossal Biosciences, занимающейся изменением ДНК и работающей над возрождением шерстистого мамонта.

В Австралии открыли лабораторию, которая возродит сумчатого волка
Наука

Проект состоит из нескольких тяжелых этапов. В начале специалистам необходимо разработать подробный геном вымершего волка и сравнить его с ДНК его ближайшего живого родственника — жирнохвостой сумчатой мыши (Sminthopsis crassicaudata). Далее они возьмут живые половые и стволовые клетки от представителей этого вида и изменят все участки генома, отличающиеся от сумчатого волка. На третьем этапе можно будет сформировать эмбрион, который способна выносить сумчатая мышь. Хоть она заметно меньше взрослого волка, все сумчатые появляются на свет размером с рисовое зернышко. Это значит, что даже сумчатое животное размером с мышь способно стать суррогатной матерью для большого тилацина.

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