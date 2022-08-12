Исследователи: Арктика нагревается в 4 раза быстрее, чем остальная Земля

Температура в Арктике увеличивалась почти в 4 раза быстрее, чем на остальной части планеты, информирует издание Communications Earth & Environment.

«Мы сравнили наблюдаемый коэффициент роста в Арктике с коэффициентом, смоделированным с использованием современных климатических моделей, и выявили, что наблюдаемый четырехкратный коэффициент потепления за 1979–2021 годы является крайне редким случаем при моделировании климатической модели», — рассказали авторы исследования.

Специалисты из Норвегии и Финляндии использовали в качестве основы 4 набора сведений о температуре арктического материка за несколько десятилетий.

Они проанализировали показатели, начиная с 1979 года, когда стала доступна спутниковая информация. После этого они пришли к выводу, что температура в Арктике росла на 0,75 градуса Цельсия каждое десятилетие, а это почти в 4 раза быстрее, чем на остальной части нашей планеты.