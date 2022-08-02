В Болгарии обнаружены останки панды, обитавшей в Европе 6 млн лет назад

Археологи из Китая совместно со своими коллегами из Болгарии нашли останки ранее неизвестного науке вида панд, живших в Европе.

Как заявляют эксперты, панды обитали в данной местности примерно 7 500 000 лет назад. Имеется теория, что их потомки пришли с Запада на Восток, что серьезно меняет представление всего мира науки о них.

Большая часть останков относится к эпохе миоцена, которая началась около 23 млн лет назад и завершилась 5 млн лет назад. Милые медведи жили в условиях сухого климата из-за закрытия Гибралтара и пересыхания Средиземного моря.

На данный момент нет точной информации о том, откуда на самом деле пришли панды. Возможно, что на Востоке также развивался этот вид, как и на Западе.