ЗАМАНА - В Болгарии обнаружены останки панды, обитавшей в Европе 6 млн лет назад

В Болгарии обнаружены останки панды, обитавшей в Европе 6 млн лет назад

Автор
02 августа, 2022. Вторник 10:51
Валерия Попова / Фотобанк Лори|||
В Болгарии обнаружены останки панды, обитавшей в Европе 6 млн лет назад

Археологи из Китая совместно со своими коллегами из Болгарии нашли останки ранее неизвестного науке вида панд, живших в Европе.

В Болгарии обнаружены останки панды, обитавшей в Европе 6 млн лет назад
Наука

Как заявляют эксперты, панды обитали в данной местности примерно 7 500 000 лет назад. Имеется теория, что их потомки пришли с Запада на Восток, что серьезно меняет представление всего мира науки о них.

Большая часть останков относится к эпохе миоцена, которая началась около 23 млн лет назад и завершилась 5 млн лет назад. Милые медведи жили в условиях сухого климата из-за закрытия Гибралтара и пересыхания Средиземного моря.

На данный момент нет точной информации о том, откуда на самом деле пришли панды. Возможно, что на Востоке также развивался этот вид, как и на Западе.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top