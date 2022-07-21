ЗАМАНА - Американские физики открыли новую фазу материи с двумя временными измерениями

Американские физики открыли новую фазу материи с двумя временными измерениями

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21 июля, 2022. Четверг 16:38
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Американские физики открыли новую фазу материи с двумя временными измерениями

Физики из США в ходе опытов с ионным квантовым компьютером определили ранее неизвестную топологическую фазу материи, при переходе в которую квантовые объекты начинают вести себя так, как будто они пребывают одновременно в двух разных временных измерениях, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда Саймонсов.

Американские физики открыли новую фазу материи с двумя временными измерениями
Наука

"Такую фазу материи можно применять для длительного хранения квантовых данных. Для этого, однако, нам нужно выяснить, как можно связать эти квантовые квазикристаллы с квантовыми вычислительными машинами. На данный момент наша команда активно работает над решением этой задачи", — рассказал научный специалист Института Флэтайрон в Нью-Йорке (США) Филипп Думитреску, чьи слова цитирует пресс-служба фонда Саймонсов.

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