Необычные кристаллы углерода выявили в уральском метеорите

В ходе исследования эксперты изучили с применением оптического микроскопа хорошо сохранившуюся пыль от космического тела и выявили там неизвестные до этого микрокристаллы углерода размером около микрометра. Данные структуры представлены в сферической форме, а также в виде шестиугольных стержней. После этого этапа образцы были подвержены химическому анализу и воздействию рентгеновских лучей. Выяснилось, что кристаллы состоят из необычной формы слоев графита, которые окружают молекулы бакминстерфуллерена (C60) или полигексациклооктадекана (C18H12), пребывающих в центре. Авторы работы считают, что эти структуры появились в результате наслоения графита к изолированным ядрам углерода, сформировавшихся из-за экстремального температурного влияния и давления во время распада метеорита. В своих будущих исследованиях ученые собираются изучить и проанализировать другие образцы космического камня, дабы понять, появляются ли аналогичные кристаллы во всех метеоритах или это явление уникально для челябинского.