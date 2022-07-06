ЗАМАНА - Необычные кристаллы углерода выявили в уральском метеорите

Необычные кристаллы углерода выявили в уральском метеорите

Автор
06 июля, 2022. Среда 10:12
Алексей БУЛАТОВ|||
Необычные кристаллы углерода выявили в уральском метеорите

В метеорите, который упал в районе Челябинска зимой 2013 года, обнаружили неизвестные ранее соединения углерода. Результаты работы напечатаны в European Physical Journal Plus.

Необычные кристаллы углерода выявили в уральском метеорите
Наука

В ходе исследования эксперты изучили с применением оптического микроскопа хорошо сохранившуюся пыль от космического тела и выявили там неизвестные до этого микрокристаллы углерода размером около микрометра. Данные структуры представлены в сферической форме, а также в виде шестиугольных стержней. После этого этапа образцы были подвержены химическому анализу и воздействию рентгеновских лучей. Выяснилось, что кристаллы состоят из необычной формы слоев графита, которые окружают молекулы бакминстерфуллерена (C60) или полигексациклооктадекана (C18H12), пребывающих в центре. Авторы работы считают, что эти структуры появились в результате наслоения графита к изолированным ядрам углерода, сформировавшихся из-за экстремального температурного влияния и давления во время распада метеорита. В своих будущих исследованиях ученые собираются изучить и проанализировать другие образцы космического камня, дабы понять, появляются ли аналогичные кристаллы во всех метеоритах или это явление уникально для челябинского.

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