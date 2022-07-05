Экземпляры нового вида обитают в Доме водяных лилий Садов Кью и в Оранжерее принцессы Уэльской. Про новый вид рассказали в статье, напечатанной в издании Frontiers in Plant Science. На идентификацию ушло почти 2 десятилетия исследований.

Victoria Boliviana произрастает в водных экосистемах Льянос-де-Моксос в Боливии. У нее белые цветы, шаг за шагом окрашивающиеся в розовый цвет. Они распускаются лишь ночью и закрываются к 12 дня. У цветка — колючие стебли листьев, которые используются для защиты от рыбы и других существ, но его поверхность и внутренняя часть мягкие. В Боливии величина листьев растения достигает 3,2 метра, а цветки могут вырасти до 36 сантиметров в диаметре.