Ученые нашли плотоядное растение на острове Борнео

В горах на Борнео исследователи обнаружили новое хищное растение — первое из знаменитого плотоядного рода непентесов, которое специализируется на жертвах, живущих в почве, и отращивает для них ловушки прямо под землей. О находке можно подробнее прочитать в статье биологов из чешского Университета Палацкого, которую напечатали в журнале PhytoKeys.

Большая часть растений — вполне мирные и безопасные создания, но некоторые могут вести себя не хуже хищников. Это позволяет им получать дополнительные питательные вещества и жить на очень бедных минералами почвах. Самые популярные — росянки и непентесы, которых многие люди любят выращивать у себя дома.

Накануне новые такие хищные растения были найдены в Индонезии, на острове Борнео. Их модифицированные листья образуют похожие на кувшины ловушки для насекомых: привлеченная цветом и запахом жертва заходит внутрь, скользит по гладким стенкам вниз и попадает в густую клейкую жидкость, где тонет и постепенно переваривается растением. При этом найденные Nepenthes pudica немного выделяются в смертоносной семье непентесов: их ловушки находятся не над землей, а скрыты на глубине.