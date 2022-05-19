Генетики изучили ДНК индейцев, уничтоженных европейцами

При колонизации Южной Америки жители Европы уничтожили большую часть индейцев, коренных жителей контента, которые населяли его в те времена. Некоторая часть индейцев смогла выжить, полностью изолировавшись от европейцев. Исследователи мало знают об истории этих людей, их происхождения и в целом об их жизни. Группа международных экспертов попыталась пролить свет на эту тему, изучив ДНК коренных жителей Уругвая. Результаты их работы были напечатаны на страницах издания PNAS Nexus.

Руководитель команды ученых Джон Линдо из США сообщил, что к ним в руки попали геномы двух коренных жителей Америки. Специалисты исследовали ДНК индейца, жившего около 800 лет назад, и женщины, погибшей порядка 1500 лет назад. Образцы генома эксперты получили из костей, обнаруженных в ходе археологической миссии, которая прошла на восточной территории Уругвая.

Люди, живущие в этих местах, имели достаточно широкое разнообразие. Это подтверждает необычная гаплогруппа, которую нашли в ДНК. Эксперты сообщили о родственной связи с древними жителями Панамы и восточной Бразилии. Сходства с геномами жителей Амазонии археологи не нашли.

Как они заметили, это подтверждает гипотезу о двух миграциях индейцев в Южную Африку.