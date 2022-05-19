Руководитель команды ученых Джон Линдо из США сообщил, что к ним в руки попали геномы двух коренных жителей Америки. Специалисты исследовали ДНК индейца, жившего около 800 лет назад, и женщины, погибшей порядка 1500 лет назад. Образцы генома эксперты получили из костей, обнаруженных в ходе археологической миссии, которая прошла на восточной территории Уругвая.
Люди, живущие в этих местах, имели достаточно широкое разнообразие. Это подтверждает необычная гаплогруппа, которую нашли в ДНК. Эксперты сообщили о родственной связи с древними жителями Панамы и восточной Бразилии. Сходства с геномами жителей Амазонии археологи не нашли.
Как они заметили, это подтверждает гипотезу о двух миграциях индейцев в Южную Африку.