ЗАМАНА - Вода на Земле могла появиться при разложении древнего минерала

Вода на Земле могла появиться при разложении древнего минерала

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26 января, 2022. Среда 02:44
Вода на Земле могла появиться при разложении древнего минерала

Во времена молодой Земли, когда в мантии нашей планеты было высокое давление, там мог существовать минерал гидросиликат магния.

Вода на Земле могла появиться при разложении древнего минерала
Наука

Как информирует издание Physical Review Letters, исследователи предполагают, что по мере уменьшения давления в мантии и обособления земного ядра этот минерал разложился, в результате чего появилось много воды.

Китайские эксперты под руководством Сяо Донга из Нанкайского университета, а также их коллеги из России осуществили моделирование, показавшее, что в условиях ранней Земли могло существовать соединение Mg2SiO5H2, демонстрирующее стабильность при экстремальных показателях давления и температуры. Гидросиликат магния, как заявляют специалисты, мог содержать около 11 весовых процентов H2O.

Как заметил Артем Оганов из Сколтеха, на молодой планете не было воды, но спустя 30 миллионов лет после появления Земли сформировалось ядро, силикатные минералы оказались в зоне меньшего давления, где гидросиликат магния разложился на воду и иные вещества.

 

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