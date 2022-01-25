ЗАМАНА - Созданы инфракрасные очки, помогающие слепым создать карту пространства с точностью 98%

Созданы инфракрасные очки, помогающие слепым создать карту пространства с точностью 98%

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25 января, 2022. Вторник 09:11
Созданы инфракрасные очки, помогающие слепым создать карту пространства с точностью 98%

Эксперты из Германии разработали прибор, позволяющий слепым людям ориентироваться с помощью инфракрасного диапазона. Об этом информирует сайт Futurism.

Созданы инфракрасные очки, помогающие слепым создать карту пространства с точностью 98%
Наука

Устройство, напечатанное на 3D-принтере, напоминает своей формой очки. В него встроены камеры для захвата стереоскопического изображения, картинка передается на компактный ПК. На руке человека находится специальная манжета с 25 приводами, тактильно указывающая правильное направление движения. Благодаря вибрации человек сможет почувствовать расстояние до предметов, дабы защитить себя от столкновения с ними. На испытаниях очки продемонстрировали свою эффективность. Все 5 участников исследования, надевшие аппарат на свою голову, смогли с успехом пересечь полосу препятствий. После трех прогонов они продемонстрировали улучшенные результаты по ориентации на местности. 

 

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