Новый робот калифорнийских инженеров может ходить и летать

Программисты из Калифорнийского технологического института разработали двуногого робота, умеющего ходить и летать. Робот был создан для помощи в исполнении опасных производственных задач, а также в исследовании труднодоступных мест.

Роботу дали имя LEONARDO, он состоит из 2 частей: нижней, «гуманоидной», которая оснащена двумя ногами, и верхней, летательной. Разработчики этого робота рассказали, что он может исполнять разного вида задачи, например, кататься на скейтборде и передвигаться по канату. Более того, они сообщили, что LEONARDO вполне способен выдержать условия других планет и спутников — Марса и Титана. При сборе LEONARDO калифорнийские инженеры черпали вдохновение у птиц, умеющих перемещаться и воздуху, и по суше. Созданный робот не только перемещается в таком же режиме, но и сочетает их, применяя гибридную форму передвижения.

В будущем разработчики собираются уменьшить вес робота и увеличить мощность его пропеллеров.