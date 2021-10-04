ЗАМАНА - Ученые назвали причины вероятного апокалипсиса

Ученые назвали причины вероятного апокалипсиса

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04 октября, 2021. Понедельник 09:15
Ученые назвали причины вероятного апокалипсиса

Сотрудники из Кембриджского университета в Великобритании обозначили причины возможного конца света. Об этом информирует ФАН.

Ученые назвали причины вероятного апокалипсиса
Наука

Как считают специалисты, природные катастрофы и антропогенные причины могут привести к концу света на планете, но вероятнее всего, человеческая цивилизация погибнет из-за своих же действий. Ученые уточнили, что смерть всего человечества в результате падения астероида или извержения вулкана возможна, но это маловероятно.

Они считают, что наша цивилизация может исчезнуть в результате ядерной войны. Кроме того, причиной возможного конца света могут стать созданные в лабораторных условиях вирусы. Как они заметили, даже самая мелкая ошибка может привести к смертельной эпидемии.

 

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