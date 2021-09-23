ЗАМАНА - Озоновая дыра в Арктике вызвана повышением температуры Тихого океана

Озоновая дыра в Арктике вызвана повышением температуры Тихого океана

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23 сентября, 2021. Четверг 09:13
Озоновая дыра в Арктике вызвана повышением температуры Тихого океана

Исследователи из Китая обнаружили возможную причину появления озоновой дыры над Арктикой весной прошлого года. По сведениям специалистов, она появилась из-за увеличения температуры морей и Тихого океана, пишет "Planet Today".

Озоновая дыра в Арктике вызвана повышением температуры Тихого океана
Наука

Увеличение температуры привело к появлению холодного стратосферного ливня, который и истощил арктический озоновый слой. Сведения об этом опубликовали в издании Advances in Atmospheric Sciences.

Озоновая дыра Антарктики появляется каждый год с сентября по ноябрь. Происходит это по той причине, что во время полярных ночей озон не может образоваться из-за отсутствия ультрафиолета. Но уровень Арктического озона всегда был выше порога появления озоновой дыры. Весной прошлого года специалисты обнаружили над Арктикой озоновую дыру.

Используя компьютерные модели, исследователи сделали предположение, что появление озоновой дыры было вызвано рекордным увеличением температуры Тихого океана. По этой причине арктический стратосферный вихрь дошел до аномального охлаждения, что стало причиной уменьшения активности планетных волн и возникновения холодного стратосферного полярного вихря. Этим объясняется слишком высокая потеря озона.

Исследователи уточняют, что в будущем может случиться еще одна серьезная потеря озона.

 

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