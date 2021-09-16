Змеи смогли выжить после падения метеорита 66,5 млн лет назад

Сотрудниками Университета Бата было проведено генетическое исследование, доказавшее, что змеи смогли выжить после падения астероида на планету, пишет "Naked science".

Падение астероида на нашу планету случилось 66 миллионов лет назад. Тогда катастрофа почти уничтожила динозавров, а от выживших видов произошли нынешние змеи. Специалисты рассказывают, что благодаря смерти конкурентных видов змеи смогли занять свободную нишу.

Дабы доказать эволюционную историю змей, исследователи провели большой анализ ДНК между 4000 видами нынешних змей и окаменелостей, образованных после катастрофы.

Также исследователи заметили, что змеям помогли остаться в живых их особенные навыки: умение скрываться под землей при наличии опасности и способность длительное время оставаться без еды.