ЗАМАНА - Змеи смогли выжить после падения метеорита 66,5 млн лет назад

Змеи смогли выжить после падения метеорита 66,5 млн лет назад

Автор
16 сентября, 2021. Четверг 09:39
Змеи смогли выжить после падения метеорита 66,5 млн лет назад

Сотрудниками Университета Бата было проведено генетическое исследование, доказавшее, что змеи смогли выжить после падения астероида на планету, пишет "Naked science".

Змеи смогли выжить после падения метеорита 66,5 млн лет назад
Наука

Падение астероида на нашу планету случилось 66 миллионов лет назад. Тогда катастрофа почти уничтожила динозавров, а от выживших видов произошли нынешние змеи. Специалисты рассказывают, что благодаря смерти конкурентных видов змеи смогли занять свободную нишу.

Дабы доказать эволюционную историю змей, исследователи провели большой анализ ДНК между 4000 видами нынешних змей и окаменелостей, образованных после катастрофы.

Также исследователи заметили, что змеям помогли остаться в живых их особенные навыки: умение скрываться под землей при наличии опасности и способность длительное время оставаться без еды.

 

Прочитано 14 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top