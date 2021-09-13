ЗАМАНА - Китайские ученые создали материал для сборки электроники, растворяющийся в воде

Китайские ученые создали материал для сборки электроники, растворяющийся в воде

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13 сентября, 2021. Понедельник 10:08
Китайские ученые создали материал для сборки электроники, растворяющийся в воде

Ученые из Китая завершили разработку нанокомпозитного материала, подходящего для применения при создании смартфонов, компьютеров и чипов.

Китайские ученые создали материал для сборки электроники, растворяющийся в воде
Наука

Инженеры отметили, что главной чертой прототипа является его способность полностью растворяться в воде. Специалисты рассказали, что такая особенность поможет утилизировать материал без больших затрат и вреда для природы.

Они уточнили, что после окончания срока использования его можно будет ликвидировать, просто поставив в стакан с жидкостью на несколько дней.

Материал также имеет отличную биосовместимость. Он позволяет микрочипам, имплантируемым в организм человека, исчезать после завершения своей миссии.

Ученые, которые создали этот прототип, отметили, что их проект является особенно важным из-за возрастающих объемов ликвидации гаджетов. Например, в 2019 году на Земле было создано более 50 млн тонн электроники.

 

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