Сотрудниками MIT создан рекордно мощный магнит для термоядерного синтеза длиной 267 км

Ими был разработан магнит, дабы обеспечить надежное удержание плазмы в токаме. Сила магнита составляет 20 тесл, а длина – 267 км.

Как сообщают ученые, в плане мощности магнит превосходит в полтора раза устройство, которое будет применяться в международном проекте термоядерного синтеза ITER.

Информируют, что их создание относят к сверхпроводящим.

Во время эксперимента ученые увеличивали мощность магнита, пока она не остановилась на рекордном для термоядерного магнита уровня в 20 Тл. Этот показатель на 307 тысяч раз мощнее магнитного поля нашей планеты.