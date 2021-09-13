ЗАМАНА - Сотрудниками MIT создан рекордно мощный магнит для термоядерного синтеза длиной 267 км

Сотрудниками MIT создан рекордно мощный магнит для термоядерного синтеза длиной 267 км

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13 сентября, 2021. Понедельник 09:55
Сотрудниками MIT создан рекордно мощный магнит для термоядерного синтеза длиной 267 км

Ученые Массачусетского технологического института создали экспериментальный термоядерный реактор.

Сотрудниками MIT создан рекордно мощный магнит для термоядерного синтеза длиной 267 км
Наука

Ими был разработан магнит, дабы обеспечить надежное удержание плазмы в токаме. Сила магнита составляет 20 тесл, а длина – 267 км.

Как сообщают ученые, в плане мощности магнит превосходит в полтора раза устройство, которое будет применяться в международном проекте термоядерного синтеза ITER.

Информируют, что их создание относят к сверхпроводящим.

Во время эксперимента ученые увеличивали мощность магнита, пока она не остановилась на рекордном для термоядерного магнита уровня в 20 Тл. Этот показатель на 307 тысяч раз мощнее магнитного поля нашей планеты.

 

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