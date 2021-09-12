В могиле находился деревянный гроб размером с телефонную будку, которому примерно 4000 лет. В нем были найдены не только человеческие кости, но и неплохо сохранившийся топор с деревянной ручкой.
Это занимательная находка, так как деревянные ручки чаще всего не сохраняются. Здесь же хорошему состоянию помог торфяник.
В Британии на поле для гольфа найдены гроб и топор бронзового века
- Автор Мадина
- 12 сентября, 2021. Воскресенье 01:00
Английские ученые исследовали могилу раннего бронзового века, которая была обнаружена при создании пруда на поле для гольфа рядом с Гримсби.
В могиле находился деревянный гроб размером с телефонную будку, которому примерно 4000 лет. В нем были найдены не только человеческие кости, но и неплохо сохранившийся топор с деревянной ручкой.
Это занимательная находка, так как деревянные ручки чаще всего не сохраняются. Здесь же хорошему состоянию помог торфяник.