ЗАМАНА - В Британии на поле для гольфа найдены гроб и топор бронзового века

В Британии на поле для гольфа найдены гроб и топор бронзового века

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12 сентября, 2021. Воскресенье 01:00
В Британии на поле для гольфа найдены гроб и топор бронзового века В Британии на поле для гольфа найдены гроб и топор бронзового века

Английские ученые исследовали могилу раннего бронзового века, которая была обнаружена при создании пруда на поле для гольфа рядом с Гримсби.

В Британии на поле для гольфа найдены гроб и топор бронзового века
Наука

В могиле находился деревянный гроб размером с телефонную будку, которому примерно 4000 лет. В нем были найдены не только человеческие кости, но и неплохо сохранившийся топор с деревянной ручкой. Это занимательная находка, так как деревянные ручки чаще всего не сохраняются. Здесь же хорошему состоянию помог торфяник.

 

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