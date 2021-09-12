В Британии на поле для гольфа найдены гроб и топор бронзового века

Английские ученые исследовали могилу раннего бронзового века, которая была обнаружена при создании пруда на поле для гольфа рядом с Гримсби.

В могиле находился деревянный гроб размером с телефонную будку, которому примерно 4000 лет. В нем были найдены не только человеческие кости, но и неплохо сохранившийся топор с деревянной ручкой. Это занимательная находка, так как деревянные ручки чаще всего не сохраняются. Здесь же хорошему состоянию помог торфяник.



