На дне Северного моря нашли русла рек ледникового периода

Международной команде исследователей удалось получить фотографии старого и давно пропавшего с поверхности нашей планеты ландшафта, скрывающегося глубоко под дном Северного моря. С помощью сканирования удалось найти даже скрытые русла огромных рек.

Итоги этого открытия были напечатаны в журнале Geology, а короткий обзор о нем был сделан Eurek Alert. Информируют, что найденные ландшафты миллионы и тысячелетия назад создавались под огромными ледяными щитами. Они были скрыты в разные ледниковые периоды. В те времена эти ландшафты были частью нынешней Великобритании и Западной Европы.

Найти и получить изображение захватывающих пейзажей ледниковых периодов под Северным морем получилось с использованием особенной технологии трехмерного сейсмического отражения.