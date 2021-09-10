ЗАМАНА - На дне Северного моря нашли русла рек ледникового периода

На дне Северного моря нашли русла рек ледникового периода

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10 сентября, 2021. Пятница 00:23
На дне Северного моря нашли русла рек ледникового периода

Международной команде исследователей удалось получить фотографии старого и давно пропавшего с поверхности нашей планеты ландшафта, скрывающегося глубоко под дном Северного моря. С помощью сканирования удалось найти даже скрытые русла огромных рек.

На дне Северного моря нашли русла рек ледникового периода
Наука

Итоги этого открытия были напечатаны в журнале Geology, а короткий обзор о нем был сделан Eurek Alert. Информируют, что найденные ландшафты миллионы и тысячелетия назад создавались под огромными ледяными щитами. Они были скрыты в разные ледниковые периоды. В те времена эти ландшафты были частью нынешней Великобритании и Западной Европы.

Найти и получить изображение захватывающих пейзажей ледниковых периодов под Северным морем получилось с использованием особенной технологии трехмерного сейсмического отражения. 

 

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взяты из открытых источников
 

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