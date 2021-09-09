ЗАМАНА - Запуск «Джеймса Уэбба» назначили на середину декабря

Запуск «Джеймса Уэбба» назначили на середину декабря

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09 сентября, 2021. Четверг 15:14
Запуск «Джеймса Уэбба» назначили на середину декабря

ЕSA и NASA назначили новую дату старта космического телескопа «Джеймс Уэбб» — 18 декабря текущего года. В прошлом запуск ожидался в середине ноября, уточняют на сайте ESA.

Запуск «Джеймса Уэбба» назначили на середину декабря
Наука

Новый телескоп с момента старта станет орбитальной обсерваторией современного поколения. Его цели: наблюдать за ближним и средним инфракрасным диапазоном волн. Собирать «Джеймс Уэбб» начали в 1996 году, но его разработка пришла к финалу лишь в 2019 году из-за различных проблем. Сразу после завершения разработки начался долгий период разных испытаний, как общих, так и отдельных элементов обсерватории, который закончился в конце августа 2021 года. В общем на сборку технологии было потрачено больше 20 лет вместо запланированных 11.

 

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