Запуск «Джеймса Уэбба» назначили на середину декабря

Новый телескоп с момента старта станет орбитальной обсерваторией современного поколения. Его цели: наблюдать за ближним и средним инфракрасным диапазоном волн. Собирать «Джеймс Уэбб» начали в 1996 году, но его разработка пришла к финалу лишь в 2019 году из-за различных проблем. Сразу после завершения разработки начался долгий период разных испытаний, как общих, так и отдельных элементов обсерватории, который закончился в конце августа 2021 года. В общем на сборку технологии было потрачено больше 20 лет вместо запланированных 11.