Специалисты Университета Западной Австралии нашли признаки интеллекта у растений

Одна из исследовательниц университета заметила, что растения умеют производить звуковые сигналы, о чем специалистам давно известно. Они говорят о звуковых волнах в нижней и ультразвуковой частях частотного спектра. Это можно связать с коммуникационными сигналами. Поэтому ученые допускают, что растения общаются между собой с помощью как химического, так и звукового способа. Были проведены эксперименты, в процессе которых было обнаружено, что растения умеют ориентироваться на звук журчащей воды, увеличивать уровень сахара в нектаре.