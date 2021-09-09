ЗАМАНА - Специалисты Университета Западной Австралии нашли признаки интеллекта у растений

Специалисты Университета Западной Австралии нашли признаки интеллекта у растений

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09 сентября, 2021. Четверг 14:36
Специалисты Университета Западной Австралии нашли признаки интеллекта у растений

Академики Центра эволюционной биологии Университета Западной Австралии смогли выявить у растений признаки когнитивных процессов, пишет kp.ru.

Специалисты Университета Западной Австралии нашли признаки интеллекта у растений
Наука

Одна из исследовательниц университета заметила, что растения умеют производить звуковые сигналы, о чем специалистам давно известно. Они говорят о звуковых волнах в нижней и ультразвуковой частях частотного спектра. Это можно связать с коммуникационными сигналами. Поэтому ученые допускают, что растения общаются между собой с помощью как химического, так и звукового способа. Были проведены эксперименты, в процессе которых было обнаружено, что растения умеют ориентироваться на звук журчащей воды, увеличивать уровень сахара в нектаре.

 

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