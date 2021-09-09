В пустыне Кызылкум обнаружены останки "царя динозавров"

Сотрудники японского университета Цукубы определили и дали описание обнаруженному в Узбекистане до этого момента неизвестному виду динозавра, представители которого, кажется, занимали высшее положение в пищевой иеархии своего поколения.

Найденный динозавтр значительно больше по размерам даже популярных в культуре тираннозавров.

Статья об этом была написана в журнале Royal Society Open Science, а краткий обзор исследования можно прочитать на сайте Университета Цукубы. Японские палеонтологи нашли не только неизвестный ранее вид динозавров, но и неизвестный род ящеров.

Кости были найдены в формации Биссекты в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Ученые провели два отдельных эволюционных исследования, что помогло выявить и идентифицировать древнего жителя этих мест. Палеонтологи определили, что обнаруженный динозавр относился к широко распространенной группе хищников — кархародонтозавров (Carcharodontosauria).