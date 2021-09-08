Колибри определяют приближающуюся опасность с помощью обоняния

Чтобы это обнаружить, специлиасты из США использовали в эксперименте 100 колибри. Перед птичками ставили кормушки, в первую из которых исследователи наливали обычную сахарную воду, а во вторую — воду с сахаром и определенными химикатами. Выяснилось, что крылатые избегали кормушек с химическим запахом, так как они считали, что там их поджидает представляющее опасность насекомое. Так и было подтверждено, что колибри определяют опасность для себя с помощью запахов.