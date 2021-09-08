ЗАМАНА - Колибри определяют приближающуюся опасность с помощью обоняния

Колибри определяют приближающуюся опасность с помощью обоняния

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08 сентября, 2021. Среда 16:17
Колибри определяют приближающуюся опасность с помощью обоняния

Американские исследователи рассказали, что колибри умеют распознавать приближающуюся опасность, используя обоняние, пишет ТАСС.

Колибри определяют приближающуюся опасность с помощью обоняния
Наука

Чтобы это обнаружить, специлиасты из США использовали в эксперименте 100 колибри. Перед птичками ставили кормушки, в первую из которых исследователи наливали обычную сахарную воду, а во вторую — воду с сахаром и определенными химикатами. Выяснилось, что крылатые избегали кормушек с химическим запахом, так как они считали, что там их поджидает представляющее опасность насекомое. Так и было подтверждено, что колибри определяют опасность для себя с помощью запахов.

 

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