ЗАМАНА - В кембрийских породах возрастом полмиллиарда лет нашли останки вымершего титанокориса

В кембрийских породах возрастом полмиллиарда лет нашли останки вымершего титанокориса

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08 сентября, 2021. Среда 11:01
В кембрийских породах возрастом полмиллиарда лет нашли останки вымершего титанокориса

Академики факультета палеонтологии Королевского музея Онтарио (ROM) в кембрийских породах, которым предположительно около полмиллиарда лет, нашли кости вымершего вида существ. Статья об этом была напечатана в журнале Royal Society Open Science.

В кембрийских породах возрастом полмиллиарда лет нашли останки вымершего титанокориса
Наука

Рассказывают, что найденный Titanokorys gainesi отличается крупными размерами. При предполагаемой общей длине в полметра титанокорис был намного больше остальных животных, живущих в морях в те времена, большая частья из которых едва доходила до размера мизинца.

Пока нет точной информации о причинах такого большого размера, но это могло зависить от огромного списка факторов. 

Сообщают, что останки были найдены во время экспедиции палеонтологами вокруг Мраморного каньона в национальном парке северный Кутеней.


 

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