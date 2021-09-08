Рассказывают, что найденный Titanokorys gainesi отличается крупными размерами. При предполагаемой общей длине в полметра титанокорис был намного больше остальных животных, живущих в морях в те времена, большая частья из которых едва доходила до размера мизинца.
Пока нет точной информации о причинах такого большого размера, но это могло зависить от огромного списка факторов.
Сообщают, что останки были найдены во время экспедиции палеонтологами вокруг Мраморного каньона в национальном парке северный Кутеней.
В кембрийских породах возрастом полмиллиарда лет нашли останки вымершего титанокориса
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2021. Среда 11:01
Академики факультета палеонтологии Королевского музея Онтарио (ROM) в кембрийских породах, которым предположительно около полмиллиарда лет, нашли кости вымершего вида существ. Статья об этом была напечатана в журнале Royal Society Open Science.
Рассказывают, что найденный Titanokorys gainesi отличается крупными размерами. При предполагаемой общей длине в полметра титанокорис был намного больше остальных животных, живущих в морях в те времена, большая частья из которых едва доходила до размера мизинца.
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