ЗАМАНА - Физиками Бостонского колледжа создан новый металл для электронных устройств

Физиками Бостонского колледжа создан новый металл для электронных устройств

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08 сентября, 2021. Среда 10:40
Физиками Бостонского колледжа создан новый металл для электронных устройств

Сотрудники Бостонского колледжа обнаружили новейший металлический образец, в котором движение электронов напоминает идущую воду в кране.

Физиками Бостонского колледжа создан новый металл для электронных устройств
Наука

В своем исследовании они нашли электронно-фононную жидкость внутри NbGe2. Так инженеры подтвердили предположения ранее существующих теорий.

Физик Тафти и профессор физических наук Кеннет Берч из Бостонского колледжа вместе с Луисом Баликасом (родился в бывшем СССР) и Джулией Чан из Далласа отмечают, что итоги их эксперимента подстегнут последующее изучение материала и его возможностей.

Как отмечают ученые, они планируют искать другие материалы в таком гидродинамическом режиме с использованием электрон-фононных взаимодействий.

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