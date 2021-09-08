В своем исследовании они нашли электронно-фононную жидкость внутри NbGe2. Так инженеры подтвердили предположения ранее существующих теорий.

Физик Тафти и профессор физических наук Кеннет Берч из Бостонского колледжа вместе с Луисом Баликасом (родился в бывшем СССР) и Джулией Чан из Далласа отмечают, что итоги их эксперимента подстегнут последующее изучение материала и его возможностей.

Как отмечают ученые, они планируют искать другие материалы в таком гидродинамическом режиме с использованием электрон-фононных взаимодействий.

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