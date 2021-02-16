Студент ДГУ разработал бактерицидное устройство, автономно работающее в замкнутом пространстве

В финальном задании конкурса участники должны были доработать устройство таким образом, чтобы оно могло быть перемещено в любое транспортное средство или любое другое замкнутое пространство без необходимости длительного монтажа-демонтажа, разборки-сборки частей или деталей салона автомобиля. Автономное устройство для дезинфекции замкнутых пространств, созданное ребятами, может быть использовано в кабине лифта, каршеринговом авто и других замкнутых пространствах. Устройство работает самостоятельно: поначалу определяет, находится ли в помещении человек, и при его отсутствии, спустя время, начинает процесс дезинфекции. Изобретение обеззараживает с помощью ультрафиолетового светодиода, специальная длина волны которого составляет 160 нм. Она уничтожает практически 99% болезнетворных бактерий с поверхности. Устройство работает от литиевых аккумуляторов, имеет функцию подзарядки и является безопаснее кварцевых ламп. Магомедсалам Алистанов - студент Колледжа ДГУ направлению «Право и организация социального обеспечения», параллельно он учится в «Кванториуме». «Я рад, что смог совместить знания, полученные в ДГУ и «Кванториуме». Наше устройство очень актуально для социума, особенно в это непростое время, в которое мы живем. Я поступим именно на юридическое направление, связанное с социальным обеспечением, потому что мне хочется приносить людям пользу и реализовывать весь свой потенциал, будучи юридически подкованным», – делится Алистанов. В будущем он планирует поступить в Юридический институт на направление «Прикладная информатика в юриспруденции».

«Студенты этого направления учатся создавать, внедрять и обслуживать правовые информационные системы, обеспечивать программную и правовую защиту ИС, информационно обеспечивать расследование преступлений, в том числе киберпреступлений. Полученные Алистановым в «Кванториуме» навыки в области программирования и защиты информации, а также юридическое образование в Колледже ДГУ будут только способствовать эффективному обучению в перспективе в стенах Юридического института. Такая подготовка приветствуется руководством и преподавателями института, позволяет вовлекать студентов в проектную деятельность, участию в грантах, научных конференциях. Специалисты в области цифровых технологий востребованы на рынке труда, а знание правовых основ регулирования информационной сферы позволит применить свои знания не только в правовой системе, но и во многих других областях деятельности», – комментирует директор Юридического института ДГУ Шихтимер Магомедов.