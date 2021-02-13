ЗАМАНА - Ученые создали мягкого робота для объятий

Ученые создали мягкого робота для объятий

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13 февраля, 2021. Суббота 00:14
Ученые создали мягкого робота для объятий

Научные работники разработали робота, который способен подарить человеку теплые объятья. Робот HuggieBot 2.0 внешне создан похожим на человека.

Ученые создали мягкого робота для объятий
Наука

Подчеркивается, что он обладает искусственным “торсом” с терморегулятором. Робот умеет распахивать руки и обнимать человека. Его тело покрыто особыми грелками. На дисплее возникает ухмылка.

Специалисты убеждают, что действия разработки абсолютно безопасны для человека, он никому не сможет причинить вреда.
Согласно мнению создателей проекта, на подобную мысль их вдохновили сами ученые, так как они чрезвычайно занятые люди, большое количество времени. проводят на работе и редко видятся со своими близкими.

 

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взяты из открытых источников
 

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