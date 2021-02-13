Ученые создали мягкого робота для объятий

Подчеркивается, что он обладает искусственным “торсом” с терморегулятором. Робот умеет распахивать руки и обнимать человека. Его тело покрыто особыми грелками. На дисплее возникает ухмылка.

Специалисты убеждают, что действия разработки абсолютно безопасны для человека, он никому не сможет причинить вреда.

Согласно мнению создателей проекта, на подобную мысль их вдохновили сами ученые, так как они чрезвычайно занятые люди, большое количество времени. проводят на работе и редко видятся со своими близкими.