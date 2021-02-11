Международный день женщин и девочек в науке: исследования, которыми гордится ДГУ

Разработка цифрового инструментария для оценки тенденций и прогнозов показателей эффективности и уровня технического развития экономики регионов, программа анализа кадрового потенциала для ИФНС, разработка противогрибковой мази на основе сальвина – это малая часть работ женщин-ученых ДГУ, которыми гордится вуз. В Международный день женщин и девочек в науке (11 февраля) мы расскажем вам про некоторые научные достижения наших ученых-женщин.

Согласно данным ЮНЕСКО прекрасная половина человечества составляют лишь треть от общего количества ученых в мире. В Дагестанском государственном университете, несмотря на данные ЮНЕСКО, в 21 подразделений ДГУ преподают 505 женщин и 240 мужчин.

Людмила Мазанаева - ведущий специалист в области сохранения биоразнообразия, биологии, экологии, зоогеографии, систематике, филогении амфибий и рептилий Восточного Кавказа. Автор-составитель очерков во втором и третьем изданиях Красной книги Республики Дагестан и Красной книги Российской Федерации, за годы работы ученого в ДГУ список герпетофауны региона пополнился несколькими видами.

«Женщины-ученые внесли и вносят выдающийся вклад в развитие различных научных направлений. Достаточно вспомнить только одну цифру: около четырех десятков женщин из различных стран стали лауреатами Нобелевской премии за результаты своих исследований. И сегодня в России в вузах и научных институтах активно работают много ученых-женщин», - говорит проректор по научной работе и инновациям ДГУ Назир Ашурбеков.

Другой пример ученых-женщин ДГУ - ПатиматЛекова. Доцент кафедры русского языка ДГУ, кандидат филологических наук занимается изучением проблем ономастики, речевого портретирования, языковой игры, а также исследованием оппозиционного публицистического дискурса.

Азиза Гасангаджиева, еще один биолог ДГУ, выявила эпидемиологические особенности, динамику и структуру причин онкозаболеваемостив Дагестане. Комплексный анализ компонентов природной среды (атмосферного воздуха, питьевой воды, пастбищной растительности, и почвы) помог ученому установить, что тяжелые металлы в питьевой воде, почве, пастбищной растительности тесно связаны с онкозаболеваемостью на исследованных территориях.

ДГУ гордится и своими аспирантками, среди которых: Марьям Курбангаджиева, Аида Рабаданова, Асият Магомедова, АсиятАбдулкадырова. Молодые ученые выиграли гранты РФФИ на реализацию своих уникальных для региона проектов.

Научные интересы ученых-женщин ДГУ выходят за пределами республики и даже России. Флагманом ДГУ в развитии международных отношений является факультет иностранных языков (ФИЯ).

«Факультет иностранных языков ДГУ с каждым годом берет новые высоты образовательной и научной деятельности, это один из наиболее популярных у абитуриентов нашей республики факультетов. Несомненно, в 2021 году мы увидим ещё не одну победу этого подразделения Даггосуниверситета, порадуемся за наши достижения в сфере языкознания», – говорит ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

И действительно, в 2021 году магистрантка ФИЯ Убайдат Кадиева выиграла Всероссийский конкурс на право преподавания русского языка во Франции. Она стала участником совместной программы Французского института при Посольстве Франции в России и Международного центра педагогических исследований (CIEP), направленной на укрепление дружеских связей и взаимопонимания между двумя странами.

Творчество юных, олимпиады, университетские научные конкурсы и конференции, всероссийские гранты: у женщин ДГУ есть возможности проявить себя на каждой из этих площадок. В Год науки и технологий вуз по – особенному заинтересован ворганизации и проведении научных мероприятий.

«В университете ряд научных направлений успешно возглавляют ученые-женщины. В последние годы стало больше молодых исследователей из числа ученых- женщин. В аспирантуре ДГУ молодые ученые –женщины составляют примерно 60 процентов от общего числа аспирантов. В Координационном совете СНО их доля еще больше. Мы, безусловно, ждем от них новых открытий, интересных результатов исследований. Ученые-женщины одновременно и хорошие педагоги, что крайне важно для развития научного потенциала университета», - заключает Ашурбеков.