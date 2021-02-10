У коренных американцев нашли гены вымерших людей

Ученые впервые обнаружили гены, отвечающие за формирование черт лица. В процессе масштабного анализа были изучены данные шести тысяч жителей Латинской Америки, передает Science Advances.

Создатели обнаружили 32 области гена, связанных с формой носа, челюстей, бровей и губ. Один из генов оказался чрезвычайно древним. Изучение материалов продемонстрировало, что коренные американцы унаследовали его от денисовцев вымерших «родичей» Человека разумного. Гены из области TBX15 обеспечивают специфическую форму губ. Как считают ученые, они играли большое значение для эволюции и содействовали образованию жировых отложений, которые помогают приспособиться к прохладному климату.

Денисовцы скрещивались с праотцами современных людей. Однако, у жителей Европы их генетического наследства практически нет. Гены денисовцев находили у обитателей тихоокеанских островов, также у краснокожих.

Прошлые научные труды продемонстрировали, что у большей части людей также есть гены неандертальцев. Не так давно палеонтологам получилось найти части «гибрида»анатомически современного человека и неандертальца. Он жил 48 тысяч годов назад.