ЗАМАНА - Ученые выяснили количество шагов в день, необходимые для поддержания здоровья

Ученые выяснили количество шагов в день, необходимые для поддержания здоровья

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10 февраля, 2021. Среда 14:35
Ученые выяснили количество шагов в день, необходимые для поддержания здоровья

Есть мнение, что для здоровья необходимо проходить 10 000 шагов в день. Исследователи из Хертфордширского института сообщили, сколько шагов на самом деле будет достаточно для поддержания здоровья.

Ученые выяснили количество шагов в день, необходимые для поддержания здоровья
Наука

Проведенные эксперименты доказали, что 10 000 шагов в день на самом деле у могут укрепить здоровье: в частности понизить риск диабета и заболеваний сердца. Согласно исследованию, чемболе ходили люди, тем лучше становились их показатели. Однако, после 7500 шагов в день никаких улучшений уже не наблюдалось.
Ученые пришли в выводу: чтобы существенно понизить риск смертности, женщинам будет достаточно и 4400 шагов в день.

 

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