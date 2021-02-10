Ученые выяснили количество шагов в день, необходимые для поддержания здоровья

Есть мнение, что для здоровья необходимо проходить 10 000 шагов в день. Исследователи из Хертфордширского института сообщили, сколько шагов на самом деле будет достаточно для поддержания здоровья.

Проведенные эксперименты доказали, что 10 000 шагов в день на самом деле у могут укрепить здоровье: в частности понизить риск диабета и заболеваний сердца. Согласно исследованию, чемболе ходили люди, тем лучше становились их показатели. Однако, после 7500 шагов в день никаких улучшений уже не наблюдалось.

Ученые пришли в выводу: чтобы существенно понизить риск смертности, женщинам будет достаточно и 4400 шагов в день.