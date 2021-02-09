По словам руководства предприятия, основанного в 1931 году, завод остался без гособоронзаказа и в этой части важна поддержка государства.
Отмечено, что помощь заводу окажет региональное министерство промышленности.
О планах разработать новое радиолокационное оборудование, как сообщает информационный ресурс «Мирмол», заявил дербентский завод «Электросигнал».
По словам руководства предприятия, основанного в 1931 году, завод остался без гособоронзаказа и в этой части важна поддержка государства.
Отмечено, что помощь заводу окажет региональное министерство промышленности.
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