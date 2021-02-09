ЗАМАНА - В Дагестане разработают новое радиолокационное оборудование

В Дагестане разработают новое радиолокационное оборудование

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09 февраля, 2021. Вторник 10:48
В Дагестане разработают новое радиолокационное оборудование

О планах разработать новое радиолокационное оборудование, как сообщает информационный ресурс «Мирмол», заявил дербентский завод «Электросигнал».

В Дагестане разработают новое радиолокационное оборудование
Наука

По словам руководства предприятия, основанного в 1931 году, завод остался без гособоронзаказа и в этой части важна поддержка государства.

Отмечено, что помощь заводу окажет региональное министерство промышленности.

 

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