ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил ученых Дагестана с Днем российской науки

Сергей Меликов поздравил ученых Дагестана с Днем российской науки

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08 февраля, 2021. Понедельник 14:14
Сергей Меликов поздравил ученых Дагестана с Днем российской науки

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил научную общественность Дагестана с профессиональным праздником. 

Сергей Меликов поздравил ученых Дагестана с Днем российской науки
Наука

«Передовая наука во все времена являлась предметом особенной гордости страны, показателем интеллектуального потенциала общества, надежной опорой государства. И наша республика исторически по праву гордится своими учеными, целеустремленными, энциклопедически образованными людьми", говорится в сообщении.

Глава Дагестана в своем поздравлении также отметил, что сегодня республика является одним из крупных региональных научных центров. В научно-образовательной сфере республики трудится более 7 тысяч человек, около 3 тысяч из них доктора, кандидаты наук. Передовые разработки дагестанских ученых успешно применяются в сельском хозяйстве, энергетике, медицине и других областях.

День российской науки отмечается 8 февраля. В 1724 году в этот день по распоряжению императора Петра I была основана Академия наук. Напомним, Владимир Путин подписал указ об объявлении 2021 года Годом науки и технологий.

 

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