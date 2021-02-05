ЗАМАНА - Поражения на коже могут говорить о наличии в организме COVID-19

Поражения на коже могут говорить о наличии в организме COVID-19

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05 февраля, 2021. Пятница 08:42
Поражения на коже могут говорить о наличии в организме COVID-19

Учёные из научного института Саламанка в Мадриде выяснили, что поражение на коже, напоминающее обморожение, крапивницу или иные высыпания являются первыми предвестниками, сообщающими об инфекции COVID-19 в организме.

Поражения на коже могут говорить о наличии в организме COVID-19
Наука

В результате исследования установлено, что наличие вируса в может активировать механизмы, которые вызывают воспаление и дерматологические поражения. Научные работники сообщили, что большая часть повреждений кожи были найдены на ступнях и нижних конечностях тела.

 

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