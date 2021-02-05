Поражения на коже могут говорить о наличии в организме COVID-19

Автор Хадижат

Учёные из научного института Саламанка в Мадриде выяснили, что поражение на коже, напоминающее обморожение, крапивницу или иные высыпания являются первыми предвестниками, сообщающими об инфекции COVID-19 в организме.