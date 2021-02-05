ЗАМАНА - Ученые перерабатывают маски в материалы для строительства дорог

Ученые перерабатывают маски в материалы для строительства дорог

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05 февраля, 2021. Пятница 08:17
Ученые перерабатывают маски в материалы для строительства дорог

Ученые заявили, что одноразовые медицинские маски можно переработать и использовать для строительства автомобильных дорог.

Ученые перерабатывают маски в материалы для строительства дорог
Наука

На один километр двухполосной дороги, по словам исследователей, потребуется порядка трех миллионов масок. Стоит отметить, что переработка масок предотвратит попадание 93 тонн отходов на свалку. Инновационный дорожно-строительный материал состоит из смеси измельченных медицинских одноразовых масок и строительного мусора. Анализ материала для дорожного полотна показал, что наличие такого материала, как обработанные медицинские маски добавляют продукту жесткости.

 

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