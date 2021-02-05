На один километр двухполосной дороги, по словам исследователей, потребуется порядка трех миллионов масок. Стоит отметить, что переработка масок предотвратит попадание 93 тонн отходов на свалку. Инновационный дорожно-строительный материал состоит из смеси измельченных медицинских одноразовых масок и строительного мусора. Анализ материала для дорожного полотна показал, что наличие такого материала, как обработанные медицинские маски добавляют продукту жесткости.
Ученые перерабатывают маски в материалы для строительства дорог
- Автор Хадижат
- 05 февраля, 2021. Пятница 08:17
Ученые заявили, что одноразовые медицинские маски можно переработать и использовать для строительства автомобильных дорог.
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