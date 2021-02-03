А есть ли она? Немного о нецензурной лексике в дагестанских языках

Нецензурная брань есть не во всех языках. Русский, как известно, богат и на обсценную лексику. 37 % россиян используют мат еженедельно, остальные стараются не сквернословить. Но как же обстоят дела в полиязычной Республике Дагестан, где пустить крепкое словцо теоретически можно не только на русском, но как минимум еще на 20 дагестанских языках. Чтобы выяснить это, мы обрались к директору Центра изучения родных языков Даггосуниверситета, эксперту по языку Марине Гасановой .

Исследователь отмечает, что в каждом языке и каждой культуре есть ненормативная лексика, но в дагестанской – это тема табуированная. «В художественной литературе подобные слова и выражения практически не встречаются. Хотя есть в фольклоре. Но опять-таки он не собран и не описан по тем же соображениям. Соответственно, нет и никакой статистики. Нецензурную речь можно услышать в быту и преимущественно в мужской речи. Это нечасто задействованный пласт языка. Однако есть разнообразные проклятья (они могут быть и непристойного содержания), вот они уже активно используются. Считается, что первоначально такие слова и выражения в русской культуре употреблялись в речи для того, чтобы отогнать, испугать нечистую силу, а уже со временем такие слова стали обращены к человеку», - говорит Марина Гасанова.

Особо подчеркивает ученый, что культурно-исторического подтекста в нецензурной лексике дагестанских языков нет, может быть поэтому нет и такого масштаба употребления, значения, роли этой лексики.

«В дагестанских языках нет прямого определения такого явления, как «мат», есть лишь определения брани или ругани. Из этого следует, что если в языке явление дается лишь описательно, то оно ему не свойственно», - отмечает филолог.

Использование нецензурной лексики, на каком бы языке она не звучала, несомненно, ведет к загрязнению и искажению языка. А потому, сегодня нам стоит серьезно задуматься над тем, как сохранить родной язык, не утерять уникальные диалекты и говоры.