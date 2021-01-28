ЗАМАНА - В Израиле найдена мечеть, которую мог построить друг пророка Мухаммеда

В Израиле найдена мечеть, которую мог построить друг пророка Мухаммеда

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28 января, 2021. Четверг 15:14
В Израиле найдена мечеть, которую мог построить друг пророка Мухаммеда

Об открытии группы ученых во главе с доктором Катей Цитрин-Сильверман сообщило издание Haaretz. В процессе раскопок древнейшего рынка в Тверии, ученые Еврейского университета в Иерусалиме раскопали внешние стены какого-то культового строения.

В Израиле найдена мечеть, которую мог построить друг пророка Мухаммеда
Наука

В результате анализа конструкции и ряда найденных артефактов ученые предположили, что данные стены являлись мечетью. Постройка датируется примерно 635 годом нашей эры.

Ученые предполагают, что мечеть мог построить военачальник и друг пророка Мухаммеда Шурахбил ибн Хасана. Он командовал одной из армий мусульман, в VII веке нашей эры завоевавших территорию Леванта, на которой сегодня расположены Палестина и Израиль.

«Из ряда исторических источников нам известно, что ибн Хасана захватив в 635 году Тверию, основал в данной местности мечеть. Мы предполагаем, что обнаруженные нами остатки сооружения, а если быть точнее -фрагменты стен, когда-то являлись той самой мечетью".

 

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