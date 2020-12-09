ЗАМАНА - Курение может стать причиной кровоизлияния в мозг

Курение может стать причиной кровоизлияния в мозг

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09 декабря, 2020. Среда 13:17
Курение может стать причиной кровоизлияния в мозг

Ученые города Хельсинки обработали клинические данные более чем 16 000 пар финских близнецов, которые родились в 1958-1974 годах.

Курение может стать причиной кровоизлияния в мозг
Наука

Медики наблюдали за ними более 43 лет и выявили: 120 случаев смертельного внутримозгового кровоизлияния среди близнецов, причем умирали курильщики со стажем. 

К слову, курение - это было единственное различие в образе жизни пар близнецов. Таким образом, подтвердилась гипотеза ученых, что курение - это один из факторов, провоцирующих кровоизлияние в мозг. Заядлые курильщики умирали в 3 раза чаще по сравнению с некурящими. Причем этот факт относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Средний возраст тех, кто умер от внутримозгового кровоизлияния, 61,4 года.

"Это долгосрочное исследование на близнецах подтверждает связь между субарахноидальным кровоизлиянием и курением", - подтвердила работу ученых доктор Роуз-Мари Робертсон из Американской кардиологической ассоциации.  По ее словам, отказ от курения - это важный компонент первичной профилактики САК.

 

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