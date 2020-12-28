Профессора ДГУ продолжают сотрудничество с университетами других регионов

Преподаватели и ученые Дагестанского государственного университета, представители дагестанской интеллигенции стараются поддерживать связи с другими регионами, встречаться со своими коллегами из соседних республик, обмениваться опытом, несмотря на пандемию. Делегация экспертов ДГУ в конце года посетила Чеченскую республику в рамках общественного движения «Конгресс дагестанской интеллигенции». Одна из целей поездок - просветительская.

“Несмотря на то, что многие ученые спорят о функциях интеллигенции в обществе, все они поддерживают мнение о том, что долг каждого истинного дагестанского интеллигента — это просветительство, выраженное в передаче научных знаний и культурного опыта и повышающее культурный и интеллектуальный уровень принимающих этот опыт», - отмечает профессор ДГУ Бика Алиева.

Профессор подчеркнула, что в то же время интеллигенция ответственна за качество передаваемой информации, поэтому реализация проекта очень значимо для повышения социальной активности дагестанской интеллигенции.

Деятельность «Конгресса дагестанской интеллигенции» опирается на результаты социально-психологического анализа восприятия проявлений социальной активности дагестанской интеллигенции в обществе. Анализ осуществлен с использованием комплекса методик социологических, педагогических, психологических: интервьюирования, анкетирования, опросов, изучения продуктов деятельности молодежи: конкурсов этнографического эссе, видеороликов на тему «Я- Россиян», применением методик диагностики ценностных ориентаций М. Рокичи. Более 70 респондентов - студенты ДГУ, ДГИНХ, ДГПУ, учащиеся школ и лицеев Махачкалы - приняло участие в исследовании. Результаты исследований показали, что современная дагестанская интеллигенция проявляет активную жизненную позицию, владеет навыками эффективного социального взаимодействия, успешно реализует себя в социуме.

Эффективные социальные практики представители научной интеллигенции Дагестана распространили и на Чечню. В составе делегации во второй половине 2020 года соседнюю республику посетили ученые ДГУ Бика Алиева, Фатима Алипхано, Диана Абдуразакова, Зулпат Магомедтагирова, Курбан Хаджиалиев, магистрантки ДГУ Сайха Малачова и Патимат Алиева.

Достигнуты договоренности о сотрудничестве обеих республик в совместных исследованиях по приоритетным и перспективным направлениям науки и технологий, в том числе в сфере управления, совместном участии в научных грантах, организации стажировок и обучения молодых исследователей, и других гуманитарных научно-образовательных практиках.

Дагестанцы посетили Чеченский государственный университет, встретились с руководством, в том числе с ректором ЧГУ Насруди Ярыевым, преподавательским составом, студентами. Кроме этого, делегация посетила Национальный музей Чечни, выставку известного скульптора Илеса Татаева «В сотворчестве с природой». Стихи молодого поэта Заура Ганаева из сборника «Бумажный солдат» и ушедшего из жизни поэта Чечни Умара Ярычева из сборника «Свет небес и души», отрывки прозы из недавно изданной книги «Маршал» талантливого писателя, председателя Союза писателей РЧ Канты Ибрагимова обогатили поездку дагестанской делегации в этот регион.