ЗАМАНА - Каспийское море может уменьшиться почти на треть

Каспийское море может уменьшиться почти на треть

Автор
25 декабря, 2020. Пятница 08:19
Каспийское море может уменьшиться почти на треть

До конца XXI века уровень Каспийского моря может уменьшиться на 9–18 метров. В итоге Баку уже не будет портом, залив Кара-Богаз-Гол пропадет, а в северной части моря вода высвободит большие площади суши.

Каспийское море может уменьшиться почти на треть
Наука

К данному заключению пришли научные работники, статью с расчетами которых предал гласности научный журнал Communications Earth Environment.

"Для сопоставления: если б уровень Северного моря свалился всего на 2-3 метра, в подобные большие порты, как Роттердам, Гамбург либо Лондон было бы еще тяжелее попасть как большим кораблям, так и маленьким рыболовным судам. В этом же случае идет речь о падении уровня Каспийского моря более чем на девять метров и это в самом наилучшем случае", дал комментарий по поводу положения дел один из создателей статьи, геолог Франк Весселинг.

Каспийское море это наикрупнейший из непресноводных водоемов, которые размещены внутри материка и не имеют сообщения с Мировым океаном. В итоге экологической катастрофы с лица Земли может пропасть каспийская нерпа, а также, может снизиться количество белуги и почти всех остальных неповторимых представителей флоры и фауны северного Каспия.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top