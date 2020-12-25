Каспийское море может уменьшиться почти на треть

До конца XXI века уровень Каспийского моря может уменьшиться на 9–18 метров. В итоге Баку уже не будет портом, залив Кара-Богаз-Гол пропадет, а в северной части моря вода высвободит большие площади суши.

К данному заключению пришли научные работники, статью с расчетами которых предал гласности научный журнал Communications Earth Environment.

"Для сопоставления: если б уровень Северного моря свалился всего на 2-3 метра, в подобные большие порты, как Роттердам, Гамбург либо Лондон было бы еще тяжелее попасть как большим кораблям, так и маленьким рыболовным судам. В этом же случае идет речь о падении уровня Каспийского моря более чем на девять метров и это в самом наилучшем случае", дал комментарий по поводу положения дел один из создателей статьи, геолог Франк Весселинг.

Каспийское море это наикрупнейший из непресноводных водоемов, которые размещены внутри материка и не имеют сообщения с Мировым океаном. В итоге экологической катастрофы с лица Земли может пропасть каспийская нерпа, а также, может снизиться количество белуги и почти всех остальных неповторимых представителей флоры и фауны северного Каспия.