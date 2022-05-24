В КНДР за сутки выявили еще 134 000 человек с признаками Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,лихорадки

Автор Дарья |||

Руководство КНДР зарегистрировало не менее 134 510 граждан с признаками лихорадки за минувшие сутки, общее количество подобных случаев с конца апреля на фоне распространения COVID-19 составило более 2,94 млн, информирует ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.