Из общего количества больных лихорадкой вылечились 2,54 миллиона жителей страны, 400 000 все еще лечатся. За минувшие 24 часа никто не скончался, общее число смертей пребывает на уровне 68. Как считают в Сеуле, в список "болеющих лихорадкой" входят не только заболевшие COVID-19. Правительство КНДР, предполагается, ведут статистику граждан с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления коронавируса.
В КНДР за сутки выявили еще 134 000 человек с признаками Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,лихорадки
- Автор Дарья
- 24 мая, 2022. Вторник 11:15
Руководство КНДР зарегистрировало не менее 134 510 граждан с признаками лихорадки за минувшие сутки, общее количество подобных случаев с конца апреля на фоне распространения COVID-19 составило более 2,94 млн, информирует ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.
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