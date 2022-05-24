ЗАМАНА - В КНДР за сутки выявили еще 134 000 человек с признаками Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,лихорадки

В КНДР за сутки выявили еще 134 000 человек с признаками Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,лихорадки

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24 мая, 2022. Вторник 11:15
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В КНДР за сутки выявили еще 134 000 человек с признаками Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,лихорадки

Руководство КНДР зарегистрировало не менее 134 510 граждан с признаками лихорадки за минувшие сутки, общее количество подобных случаев с конца апреля на фоне распространения COVID-19 составило более 2,94 млн, информирует ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.

В КНДР за сутки выявили еще 134 000 человек с признаками Власти КНДР выявили не менее 134 510 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,лихорадки
Коронавирус

Из общего количества больных лихорадкой вылечились 2,54 миллиона жителей страны, 400 000 все еще лечатся. За минувшие 24 часа никто не скончался, общее число смертей пребывает на уровне 68. Как считают в Сеуле, в список "болеющих лихорадкой" входят не только заболевшие COVID-19. Правительство КНДР, предполагается, ведут статистику граждан с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления коронавируса.

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