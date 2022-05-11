«Несколько недавно вышедших исследований продемонстрировали, что мутации вируса, известные как BA.4 и BA.5, немного заразнее, чем предыдущие формы омикрона, и способны частично прятаться от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее болезнью коронавирусом или вакцинацией», — отметил он.
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов назвал ВА.4 и ВА.5 самыми заразными линиями «омикрона»
- Автор Дарья
- 11 мая, 2022. Среда 11:13
Новые мутации омикрон-варианта COVID-19 немного заразнее, чем прошлые, и могут частично скрываться от иммунной защиты, информирует ТАСС, ссылаясь на главу научной команды разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
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