Эксперт Роспотребнадзора Хафизов назвал ВА.4 и ВА.5 самыми заразными линиями «омикрона»

Новые мутации омикрон-варианта COVID-19 немного заразнее, чем прошлые, и могут частично скрываться от иммунной защиты, информирует ТАСС, ссылаясь на главу научной команды разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«Несколько недавно вышедших исследований продемонстрировали, что мутации вируса, известные как BA.4 и BA.5, немного заразнее, чем предыдущие формы омикрона, и способны частично прятаться от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее болезнью коронавирусом или вакцинацией», — отметил он.