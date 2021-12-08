ЗАМАНА - Раскрыто число стран с зафиксированными случаями заражения омикрон-штаммом

Раскрыто число стран с зафиксированными случаями заражения омикрон-штаммом

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08 декабря, 2021. Среда 10:10
Раскрыто число стран с зафиксированными случаями заражения омикрон-штаммом

Всемирная организация здравоохранения назвала количество стран, в которых были выявлены случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса, информирует ТАСС, ссылаясь на эпидемиологический бюллетень организации.

Раскрыто число стран с зафиксированными случаями заражения омикрон-штаммом
Коронавирус

Следуя нему, на данный момент в Африке с большой скоростью растет количество заразившихся COVID-19. Специалисты ВОЗ связывают этот процесс именно с распространением омикрон-штамма. Также сообщают, что, по предварительной информации, мутации, которые существуют в новом варианте вируса, могут уменьшать активность антител и приводить к падению защиты со стороны естественного иммунитета человека. В ВОЗ отметили, что для того, чтобы судить об эффективности существующих вакцин против омикрона, нужны дополнительные сведения.

 

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