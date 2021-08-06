Светлана Мусаева внесла большой вклад в развитие вокального академического искусства Дагестана.
Коллектив редакции газеты «Замана» приносит свои искренние соболезнования близким, коллегам и родным Светланы Салмановны.
Сегодня от коронавируса в одной из махачкалинских больниц скончалась Светлана Мусаева – солистка Даггосфилармонии, солистка Дагестанского Государственного Театра оперы и балета.
Светлана Мусаева внесла большой вклад в развитие вокального академического искусства Дагестана.
Коллектив редакции газеты «Замана» приносит свои искренние соболезнования близким, коллегам и родным Светланы Салмановны.
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