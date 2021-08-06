ЗАМАНА - В Дагестане от коронавируса скончалась Народная артистка Республики

В Дагестане от коронавируса скончалась Народная артистка Республики

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06 августа, 2021. Пятница 17:14
В Дагестане от коронавируса скончалась Народная артистка Республики

Сегодня от коронавируса в одной из махачкалинских больниц скончалась Светлана Мусаева  – солистка Даггосфилармонии, солистка Дагестанского Государственного Театра оперы и балета.

В Дагестане от коронавируса скончалась Народная артистка Республики
Коронавирус

 Светлана Мусаева внесла большой вклад в развитие вокального академического искусства Дагестана.

Коллектив редакции газеты «Замана» приносит свои искренние соболезнования близким, коллегам и родным Светланы Салмановны.

 

 

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