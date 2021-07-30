Таккже за сутки у 198 жителя республики подтвержден COVID-19.
В Дагестане наблюдается рост смертности от COVID-19
- Автор Диляра
- 30 июля, 2021. Пятница 20:35
За последние сутки в Дагестане от новой коронавирусной инфекции умерло 21 человек, сообщает Оперштаб Дагестана. Такие показатели наблюдаются впервые сначала пандемии.
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