В Дагестане продолжается рост заболевших COVID-19
- Автор Диляра
- 23 июля, 2021. Пятница 16:03
По данным Оперштаба Дагестана за последние сутки в Дагестане заболело 203 человека новой коронавирусной инфекцией.
Также сообщается, что 189 человек выздоровела, 2-е умерло. Отметим, что сначала пандемии в республике зафиксировано более 40 тысяч заболевших COVID-19.
Последнее от Диляра
- Магомед Магомедов: «Вакцинация – единственный известный человечеству метод борьбы с этой инфекцией и отрицать это глупо»
- Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане
- Актриса Екатерина Гусева: Дагестан впечатляет
- Партия «Новые люди» Общественный штаб по наблюдению за выборами заключили соглашение о сотрудничествем
- Водитель маршрутки Хасавюрт-Махачкала Раипхан Чопанов рассказал, почему привился от коронавируса