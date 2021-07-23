ЗАМАНА - В Дагестане продолжается рост заболевших COVID-19

В Дагестане продолжается рост заболевших COVID-19

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23 июля, 2021. Пятница 16:03
В Дагестане продолжается рост заболевших COVID-19

По данным Оперштаба Дагестана за последние сутки в Дагестане заболело 203 человека новой коронавирусной инфекцией.

В Дагестане продолжается рост заболевших COVID-19
Коронавирус
Также сообщается, что 189 человек выздоровела, 2-е умерло. Отметим, что сначала пандемии в республике зафиксировано более 40 тысяч заболевших COVID-19.

 

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