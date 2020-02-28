Магомед Магомедов встретился с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта, а также совершенствования спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Дагестане есть спортивные базы по различным видам единоборств, но что касается игровых видов спорта – они не столь развиты. Нужна материально-техническая база, – отметил Магомед Магомедов по окончании встречи. – Например, в регионе любят хоккей, но нет необходимых условий для занятий этим видом спорта. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в перспективе у нас появился ледовый дворец. Сейчас ведётся активная работа над его проектированием. За последнее время в Махачкале при поддержке федерального бюджета мы уже открыли три физкультурно-оздоровительных комплекса. При дополнительном финансировании мы также хотим достроить спортивный комплекс с плавательным бассейном. Дагестан входит в двадцатку лучших регионов нашей страны по уровню развития массового спорта, и мы продолжаем вести интенсивную работу в этом направлении».

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Республике Дагестан в 2019 году было перечислено 50 млн 413,6 тыс. рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.

В 2020 году по проекту выделено 51 млн 489,7 тыс. рублей, из них: 26 млн 489,7 тыс. рублей – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; 25 млн рублей – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации