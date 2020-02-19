Глава Буйнакского района Камиль Изиев назвал сбор налогов основой развития экономики

На совещаниях Глава Дагестана Владимир Васильев обращает внимание глав районов и городов, представителей контрольно-надзорных органов на необходимость улучшить сбор налогов, в частности транспортного налога.

Глава Буйнакского района Камиль Изиев встретился с представителями налоговой службы, судебных приставов, правоохранительных органов и других соответствующих отделов администрации по вопросу организации работы, направленной на повышение эффективности собираемости налогов.

«Сбор налогов – является основой развития социально – экономического развития района. Собирая налоги, мы создаем для себя лучшие условия, имеем возможность строить новые детсады и школы, объекты водообеспечения, ремонтировать дороги, закупать школьные автобусы и многое другое. Были такие ситуации, что граждане, имеющие задолженности, не могли выехать за границу, в том числе совершить паломничество», — сказал он.

В рамках совещания в Буйнакском районе была разработана Дорожная карта, где определены конкретные мероприятия, сроки их реализации и ответственные лица и заключено четырехстороннее соглашение Администрации Буйнакского района с межрайонной налоговой инспекцией, судебными приставами и районным отделом внутренних дел по мобилизации налоговых доходов. В дорожной карте ключевым показателям эффективности межведомственной комиссии является снижение существующей недоимки в разрезе имущественных налогов на 30% до конца текущего года.

Камиль Изиев призвал присутствующих к совместной работе в этой области и поручил более конкретно и детально подойти к вопросам этого направления.

О текущем состоянии дел в сборе налогов была заслушана подробная информация начальника отдела экономики, инвестиций и территориального развития администрации Абдулы Абдулаева.

Он отметил, что в районе создана и работает межведомственная комиссия, которая проводит регулярные рейды, ежемесячно в сельских поселениях проходят Единые дни уплаты налогов, в ходе которых плательщикам предлагают подробнее узнать о порядке расчёта и уплаты налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов.

В ходе совещания также было принято решение активизировать работу среди населения по уплате начисленных местных налогов, организовать своевременное предоставление сведений о различных несоответствиях в учетных данных, что позволяет поддерживать в актуальном состоянии Единый государственный реестр налогоплательщиков и базу данных собственников имущества, земельных участков и транспортных средств. Источник: http://temirhanshura.ru/articles/media/2020/2/18/glava-bujnakskogo-rajona-kamil-iziev-nazval-sbor-nalogov-osnovoj-razvitiya-ekonomiki/

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