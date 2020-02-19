В 2020 году вырастет финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане

Об этом на пресс –конференции заявил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. Глава ведомства сообщил журналистам, что на реализацию мероприятий нацпроекта в течение 6 лет будет направлено около 20 млрд. рублей. В этом году сумма составила более 5 млрд. рублей. В прошлому году было выделено 3,4 млрд. рублей. Министр напомнил, что Дагестан участвует в реализации 7 региональных направлений. Все плановые показатели обозначенные на 2019 году выполнены в полном объеме- сообщил Джамалудин Гаджиибрагимов.

Конечная цель нацпроекта «Здравоохранение» - снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. В частности, силы направлены на сокращение количества смертельных случаев от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, снижение детской смертности. К примеру, в прошлом году уровень общей смертности в Дагестане составил 4, 7%, что в 2, 5 раза ниже, чем в среднем по стране. Регион смог выполнить и цель проекта по снижению младенческой смертности. В 2019 году количество трагических случаев среди детей до года жизни сократилось на 9,6%.

Одним из ключевых приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» по словам руководителя Минздрава является обеспечение шаговой доступности первичной медицинской помощи. Это значит, что любой житель региона должен иметь возможность добраться до ближайшей поликлиники или фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Для решения этой задачи начата работа по развитию сети ФАПов. В минувшем году удалось установить и оснастить всем необходимым оборудованием 20 фельдшерско-акушерских пунктов. При этом изначально средства выделялись на закупку 15 ФАПов. В процессе торгов Минздраву Дагестана удалось сэкономить часть средств, на которые дополнительно ведомство закупило еще 5 ФАПов. В этом году их количество будет увеличено еще на 20 пунктов – сообщил Джамалудин Гаджиибрагимов.

Для повышения качества и доступности в учреждениях первичного звена внедряется новая бережливая модель работы, где в приоритете – интересы и комфорт пациента, внедрение электронного документооборота, продуманная логистика, электронная запись к врачу и т.д. По принципу «Бережливая поликлиника» теперь работают 7 медицинских организаций.

Одним из основных пунктов расходов нацпроекта стало обеспечение медучреждений новым оборудованием. В частности в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» закуплено дорогостоящее медоборудование в Республиканский онкоцентр. Всего 76 единиц. Также открываются центры амбулаторной онкологической помощи в разных городах республики.

Новым медицинским оборудованием оснащаются региональные и первичные сосудистые центры. В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниячми» оснащено 4 первичных сосудистых отделений 311 единицами современного оборудования для ранней реабилитации больных (Дербентская ЦГБ, Хасавюртовская ЦГБ, Кизлярская ЦГБ, Городская клиническая больница). Первоначально планировалось оснащение 2 ПСО, но сложившаяся экономия средств, при проведении аукциона позволила оснастить дополнительно еще 2 ПСО.