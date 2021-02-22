Борис Тахтаров — дагестанский герой гражданской войны в Испании

В июле 1936 года в Испании разразилась гражданская война. Она длилась без малого три года и закончилась победой профашистских сил во главе с генералом Франсиско Франко. Эта война отличалась тем, что в ней принимали активное участие гитлеровская Германия, фашистская Италия и даже Советский Союз.

Итак, в канун Дня защитников Отечества сетевое издание «Ёлдаш»предоставляет вашему вниманию историю о малоизвестном дагестанском герое гражданской войны в Испании.

Это - Борис Адильгереевич Тахтаров.

Военный лётчик родился в семье ссыльного из Дагестана Адильгерея Тахтарова, работавшего сторожем и объездчиком леса у помещиков Сомова и Чайковского в Тульской губернии. В начале 1925 г. семья переехала в Дагестан, где его отец начинает работать директором фабрики III-Интернационала. После окончания школы в Махачкале, поступил в военно-авиационное училище, которое закончил в 1933 г.

Государственный деятель. Председатель Верховного Совета ДАССР, депутат Верховного Совета СССР, член Президиума ВС СССР отец Бориса Тахтарова Адильгерей Тахтаров родился в 1886 году в с. Кумторкала. По национальности — кумык.

Лётчик свою службу начал в 3-й истребительной эскадрилье Военно-воздушных Силах Балтийского флота. Участвовал в национально-революционной войне в Испании с 14.12.37 по 15.04.38 гг. Летал на И-16 в эскадрильи Капитана Девотченко. Совершил 40 боевых вылетов, провел 10 воздушных боев, сбил 1 самолет противника.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (первый получил 14.11.38 г. за Испанию), орденами Великой отечественной войны и Мужества, а также многими медалями.

Стоит особо отметить, что Борис Адильгереевич Тахтаров — первый и единственный (в 1930-е гг.) летчик из Дагестана и единственный (из Дагестана) участник национально-революционной войны в Испании 1936-1939 гг., одним из первых из дагестанцев награжденный орденом боевого Красного Знамени.

Сын известного государственного и общественного деятеля нашей республики Адильгерея Тахтарова, когда в 1936 году в Испании разразилась гражданская война Борис Тахтаров уже 3-й год служил в морской авиации Балтийского флота.

Он, как и товарищи его по эскадрилью Денисов, Василий, Багров, Арсен Шубиков, Николай Никитин, Андрей Белов, Аркадий Свиридов, Виктор Трошкин, Вячеслав Преснухин, был опытным лётчиком и искусно пилотировал самолеты, которые выпускались тогда отечественной авиационной промышленностью.

Они живо откликались на события в далекой Испании и, когда наша Родина вызвалась помогать революционным силам этой страны, Тахтаров и его сослуживцы первыми откликнулись на призыв «Республика в опасности ! - No passaran !» и по зову сердца оказались в рядах более 2000 советских «волонтеров свободы», 772 из которых были авиаторами...

Как рассказывает его родственник Баймурза Баймурзаев в статье «У кумыков был свой "волонтер свободы" в Испании!», опубликованном на сайте «Кумыкский мир», погожим Августовским днем 1937 года 9 военных с лётной эмблемой на левом рукаве синих кителей, среди которых находился и Б. Тахтаров, прибыли в Москву в штаб ВВС, чтобы уже оттуда последовать в Испанию. Отсюда Борис позвонил отцу в Дагестан. Он был немногословен, вкратце изложил суть дела, попросил только, матери не говорить, чтоб не расстроить её. Отец не возражал, напротив, одобрил и благословил. Через несколько дней 9 одетых в штатское мужчин с небольшими чемоданчиками отбыли «Красной стрелой» в Ленинград. Это были Б. Тахтаров и его друзья, балтийские лётчики. Из Ленинграда они отправились на комфортабельном судне «Андрей Жданов» курсом Антверпен - Гавр. А дальше - в Париж и в Испанию, где для них на аэродроме уже были подготовлены истребители.

...По сигналу «зеленая ракета» вылетели всем звеном. Небо было безоблачным. Тахтаров летел с Василем Багровым в тройке командира эскадрильи Ивана Девотченко, далее Арсен Шубиков, Андрей Белов, Аркадий Свиридов, Виктор Трошкин, Вячеслав Преснухин, Николай Никитин. И замыкал всю группу Алексей Денисов. Внизу - испанские города, и навстречу летели фашистские самолёты. Тахтарову, как и его товарищам, предстояло впервые помериться силами с асами Люфтваффе. Против 10 советских лётчиков - 40 «Мессеров» и «Фиатов».

Враги имели преимущество и в высоте. Они сразу всей массой навалились на «ястребков», стремясь разбить их строй, лишить возможности организованно обороняться. Немцам, видимо, даже в голову не приходило, что при их 4-х кратном численном превосходстве советские лётчики применят иную, не оборонительную тактику.

Но «ястребки» истребители резко сманеврировали и, разбивая строй противника, сами пошли в атаку. Два Ме-109 сразу же рухнули на землю. Казавшийся нерушимым вражеский строй стал распадаться, а наши лётчики метким огнём наносили противнику всё новые потери. И произошло неожиданное: «непобедимые» асы Геринга прекратили атаки и ретировались. А на земле, близ окопов республиканских войск, догорали обломки 7 вражеских самолётов. Это была первая крупная победа наших лётчиков.

Через несколько дней после того боя 3-м балтийцам - Борису Тахтарову, Алексею Денисову и Николаю Никитину довелось снова вести бой против «Мессеров». 15 минут длилась тактическая дуэль. И снова победили советские летчики, сбившие 2 фашистских истребителя.

Но самый тяжёлый воздушный бой Борис Тахтаров провёл накануне Дня Красной армии, 21 Февраля 1938 года в районе Теруэля. Об этом красноречивее всего рассказывает «Дневник боевых действий эскадрильи. В тот день группа в составе 10 бипланов И-15 и 11 монопланов И-16 прикрывая республиканские войска, встретила до 20 бомбардировщиков противника прикрытыми сверху истребителями Ме-109 и снизу «Фиатами». Эскадрилья И-16 Вихрова вступила в бой с Ме-109, в котором участвовали также и И-15 с «фиатами». Бой длился 55 минут, подошедший второй эшелон республиканских истребителей в составе 13 И-15 и 23 И-16 продолжил бой. Со стороны противника действовало до 50 истребителей. С подходом республиканского второго эшелона бой стал проходить с перевесом в сторону республиканцев.

По заявлению республиканцев, в том бою было сбито 6 Ме-109 и 4 «Фиата». На свой аэродром не вернулось 4 истребителя И-16. Пропал без вести Лейтенант Виктор Трошин ( позднее он всё же был найден, но погибшим ), Алексей Денисов был тяжело ранен в живот, у Андрея Белова была сломана нога и рука, Борис Тахтаров, легко раненый в ногу, сумел спастись на парашюте. Но Тахтаров, прежде чем сам оказался сбитым, успел сбить одного врага.

Сам Борис Адиль-Гереевич так вспоминал об этом бое: «Девотченко повёл меня и Богрова в атаку на «Хейнкелей», я пошёл на сближение с ведущим самолетом противника, с близкого расстояния поджёг его и сразу ушёл влево. Однако примкнуть к своим оказалось чрезвычайно трудно - начался воздушный бой с большой группой «Мессершмитов». Бой складывался тяжёлый, несколько «Мессеров», изрядно помотав меня, подожгли самолет. Зажигательная пуля угодила почти в пустой бензобак. Взорвались пары бензина, машину охватило пламенем, к тому же, пулеметной очередью повредило управление, ранена была нога.

Закрыв лицо руками от огня, ценой больших усилий, выбрался из кабины. Кругом шел бой. Уходить из огненного котла надо было затяжным прыжком, а он у меня не получился. Парашют раскрылся почему-то раньше. В одном месте от края до центра купол разорвался. До земли было ещё далеко. Отдельные истребители противника пытались атаковать меня, но им мешали наши лётчики. Приземлился, огляделся - вокруг горы. На всякий случай достал пистолет. Правая нога очень болела. Унты в нескольких местах были разорваны, полуботинок тоже был разбит. Я снял обувь и увидел окровавленный носок и размозженные пальцы. Быстро вырвав байковую подкладку из кожаных брюк, обмотал ею ногу, затем, освободившись от лямок парашюта, встал, припадая на правую ногу, пошел в сторону солнца.

Неожиданно за спиной раздались артиллерийские залпы. Я упал в канаву, недалеко разорвались несколько снарядов. Оглядевшись, я понял, что приземлился на нейтральной полосе, и, помня о том, что противник не может выслать своих солдат для захвата, не решаясь встать, пополз в сторону своих, после бомбёжки, столб пыли порывами ветра несло на вражеские позиции, что облегчило мое движение», — передает его слова Баймурза Баймурзаев.

Со слов родственника, Тахтарову удалось добраться до своих, которые потом доставили его в госпиталь в предместье Валенсии, где уже лежали его боевые товарищи Белов и Денисов. Здесь, в госпитале, Борис Тахтаров на фотографии в газете «Правда» узнал своего отца и о том, что его отец Адиль-Герей избран членом Президиума Верховного Совета СССР первого созыва от Дагестана. Он провёл в госпитале 35 дней, после чего был отправлен на Родину. За «испанскую» войну Б. Тахтаров был награждён орденом Красного Знамени и получил звание Капитана.

Итак, после выздоровления Борис Тахтаров служил в 13-м ИАП ВВС Балтийского флота. В 1941 году, накануне Великой Отечественной войны, он успел окончить Военно - Морскую академию имени К. Е. Ворошилова.

Генерал - лейтенант авиации В. Ф. Голубев в своей книге «Крылья крепнут в бою» описывает свою встречу с Борисом Тахтаровым в 1941 году накануне войны, пишет Баймурзаев, что в начале Мая весна была в разгаре. Но именно тогда всё чаще и громче раздавались тревожные слова «угроза войны», «война с Германией». Эти слова для советских людей были не новы, но чаще других слышали их лётчики, находившиеся на курорте города Пярну. Там в это время собралось много пилотов из 13-го истребительного авиационного полка - ветерана морской авиации, созданного на Балтике весной 1918 года, и из других частей и подразделений. «Здесь я встретил своих давних друзей. С одними когда-то работал в аэроклубах Осоавиахима. С другими - учился в Ейске в авиаморском училище. В Пярну были и опытные лётчики, прославившие нашу авиацию в небе Испании, над пустынями Халхин - Гола и в Советско - Финляндской войне. В доме отдыха я познакомился с лётчиками 13-го авиаполка: Борисом Тахтаровым, Николаем Никитиным, Андреем Беловым и Аркадием Свиридовым. Каждый из них за боевые подвиги был награждён двумя орденами Красного Знамени. Много они нам, молодым, не имеющим опыта войны, дали», — в статье приводятся слова генерала В. Ф. Голубева.

Как пишет Баймурзаев, Великую Отечественную войну Тахтаров встретил на Севере. Это его эскадрилья в течение всех лет войны обеспечивал прикрытие с воздуха северного конвоя, доставлявшего военные грузы по Ленд - Лизу в порты Мурманск и Архангельск.

За участие в Великой Отечественной войне Тахтаров был награжден медалями «За боевые заслуги» ( 3.11.1944 ), «За оборону Советского Заполярья» ( 5.12.1944 ) и «За победу над Германией» ( 9.05.1945 ).

После войны он работал в штабе авиации в Москве. А в конце 1960-х - начале 1970-х годов Капитан 1-го ранга Б. А. Тахтаров командовал уже авиационной частью на Новой Земле в «зоне особого риска» на полигоне ядерных испытаний. Об этом периоде своей жизни и службы Борис Адиль-Гереевич особо не распространялся.

Уйдя в запас, Борис Адиль-Гиреевич не сидел без дела. До последних дней жизни он вёл большую общественную работу, состоя членом ветеранской организации Министерства авиации. Был членом военно - научного общества при Центральном Доме Советской Армии. Часто выступал в учебных заведениях и на предприятиях Москвы, встречался с воинами, работал в секции общества «Знание», комитете содействия при военном комиссариате.

Ушёл из жизни Борис Адиль-Гереевич в 1997 году, похоронен со всеми воинскими почестями на Ваганьковском кладбище в Москве.

В потомках у Бориса Тахтарова двое детей. Им есть, кем и чем гордиться. Предки оставили в наследство пример служения Родине, а главное, - доброе имя, доблесть и достоинство.

Дочь - Нонна Борисовна - врач-кардиолог, живёт и работает в Москве. Сын Адиль-Герей, названный в честь деда, руководит одной фирмой, обеспечивающей спутниковой связью вновь строящиеся пограничные заставы на Северном Кавказе.